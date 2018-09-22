Akgül aşure dağıttı

Yeni Mamak Merkez Cami önünde cuma namazı sonrası gerçekleşen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer önlük giyerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Başkan Akgül, Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin simgesi

Aşurenin dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Her biri ayrı bir lezzete sahip olan bakliyat ve meyveler bir araya gelerek son derece güzel bir lezzet oluşturuyor. Bizler de farklılıklarımızı bir yere bırakarak her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.