Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman’ı makamında ağırladı. Vakıf çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan ikilinin ortak söylemi ise “Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” oldu.

Şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatanı korumak adına arkasına bakmadan şehadete gidecek başka bir millet göremezsiniz. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlerin onurudur. Bulduğumuz her fırsatta şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelerek hal hatır soruyoruz ve onlar için yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.