Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Akgül, Türkiye Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı'nın Çalışmalarına Ilişkin Bilgi Aldı
26 Temmuz 2018 10:06

Akgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman’dan vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

26 Temmuz 2018 10:06


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman’ı makamında ağırladı. Vakıf çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan ikilinin ortak söylemi ise “Bugün bu ülkede huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” oldu.


Şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatanı korumak adına arkasına bakmadan şehadete gidecek başka bir millet göremezsiniz. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlerin onurudur. Bulduğumuz her fırsatta şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelerek hal hatır soruyoruz ve onlar için yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç