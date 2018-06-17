Akgül ve Polat’ta bayram ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bayramda tatil yapmak yerine, halkımızla iç içe olmak ve evlerine konuk olmak benim için daha büyük bir mutluluk" dedi.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret kavramının bayramlarda ayrı bir önem kazandığına dikkat çeken Polat, insanların ve çocukların yüzündeki bayram sevincini, coşkusunu görmenin paha biçilmez olduğunu söyledi.

Akgül ve Polat’ın ziyaret ettiği ilk aile Bahçelerüstü Mahallesi’nde 1995 yılında oğlunu Kuzey Irak’ta şehit veren, 82 yaşındaki Nurten Sülün oldu. Şehit annesiyle yakından ilgilenen ikili ardından Hürel Mahallesi’nde ikamet eden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Satılmış Zorba’yı evinde ziyaret etti. Çat kapı ziyaret ettiği evler ile cadde ve sokak arasında karşılaştığı genç yaşlı her kesimden vatandaşlarla muhabbet eden Akgül ve Polat, ziyaret kapsamında 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da vatani görevini yaparken şehit olan Erdem Ertan’ın Balkiraz Mahallesi’nde oturan ailesini de ziyaret etti. Şehidin anne ve babasının bayramını tebrik ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Akgül ve Polat, ardından sırayla Hürel Mahallesi’nde 81 yaşındaki Nazlı Alataş ve yine Balkiraz Mahallesi’nde Filiz Demir’i de evinde ziyaret etti. Son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden ikili asker ve polislerin bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla da ilçe halkını çat kapı ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Akgül, "Bayramda tatil yapmak yerine, halkımızla iç içe olmak ve evlerine konuk olmak benim için daha büyük bir mutluluk. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere, Mamaklı hemşehrilerimin evlerine konuk olduk. Şehirler imar edilir fakat en önemlisi gönülleri abad etmektir. Vatandaşlarımız kapılarını bize açıyor, çok sıcakkanlı bir şekilde bizleri karşılıyorlar" dedi.

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, Akgül ve Polat’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.