Akgül’den Ankaragücü’ne destek

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, MKE Ankaragücü’ne destek olmaya devam ediyor. Akgül, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun başlamasıyla kombine kart satışına başlayan Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulundu. Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret eden Akgül, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu. Akgül, ’’Herkesi Süper Lig’de ki şehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğan Ankaragücü’ne destek olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ziyarette yapılan çalışmalar ve kulüp ile ilgili Yiğiner’den bilgi alan Akgül, herkesin birer kombine bilet alması gerektiğini belirterek, ’’Bütün Ankaralıları şehrimizin takımı Ankaragücüne destek olmaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler önceki sezonlar olduğu gibi gerek tribünde yerimizi alarak gerekse elimizden geldiğince maddi yardımda bulunarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Taraftara yakışanda her maç stadı doldurup taşırmaktır’’ şeklinde konuştu.

Akgül’ün kulübe ziyaretinin ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yiğiner de, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, ’’6 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de taraftarlarımızın da desteğiyle güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Sizlerde desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Her zaman Ankaragücü’nün yanında oldunuz’’ açıklamasında bulundu.