Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 10:38

Akgül’den Ankaragücü’ne destek

Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Bizler önceki sezonlar olduğu gibi gerek tribünde yerimizi alarak gerekse elimizden geldiğince maddi yardımda bulunarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Akgül’den Ankaragücü’ne destek

10 Ağustos 2018 10:38


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, MKE Ankaragücü’ne destek olmaya devam ediyor. Akgül, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun başlamasıyla kombine kart satışına başlayan Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulundu. Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret eden Akgül, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu. Akgül, ’’Herkesi Süper Lig’de ki şehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğan Ankaragücü’ne destek olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.


Ziyarette yapılan çalışmalar ve kulüp ile ilgili Yiğiner’den bilgi alan Akgül, herkesin birer kombine bilet alması gerektiğini belirterek, ’’Bütün Ankaralıları şehrimizin takımı Ankaragücüne destek olmaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler önceki sezonlar olduğu gibi gerek tribünde yerimizi alarak gerekse elimizden geldiğince maddi yardımda bulunarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Taraftara yakışanda her maç stadı doldurup taşırmaktır’’ şeklinde konuştu.


Akgül’ün kulübe ziyaretinin ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yiğiner de, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, ’’6 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de taraftarlarımızın da desteğiyle güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Sizlerde desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Her zaman Ankaragücü’nün yanında oldunuz’’ açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç