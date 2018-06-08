Akgül’den evlere ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, çat kapı ev ziyaretleri yaparak vatandaşı dinliyor, sorunları paylaşıyor. Mahallelerde yapılan çalışmaları incelerken, habersiz gittiği evlerde vatandaşları dinleyen Akgül, Ramazan ayının sevincini ve coşkusunu ilçe halkıyla paylaşmaya devam ediyor. Kıbrısköy Mahallesi’nde Uçanoğlu ve İkenli ailelerini ziyaret eden Akgül, hane halkıyla sohbet etti.

İlk olarak Döndü Uçanoğlu’nun evine ziyaret gerçekleştiren Akgül, ardından Mehmet İkenli adlı vatandaşın kapısını çaldı. Vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin önemine dikkat çeken Akgül, ziyaret kapsamında ihtiyaç ve talepleri dinledi, aile fertleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Evlerinde ilk kez bir belediye başkanını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden aileler, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Akgül’e teşekkür etti.

Vatandaşların en iyi şekilde en kaliteli hizmeti alabilmeleri için 9 yıldır dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Akgül, "İlçemizde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların duaları ile yolumuza devam ediyoruz. Geleceğe yönelik projelerimiz hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, taleplerini dinliyoruz. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelebilmek için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.