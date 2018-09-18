Akgül'den öğrencilere ilk gün sürprizi

Yeni dönemin ilk dersinde Tepecik Dostlar İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız" dedi.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Mamak'ta binlerce öğrenci 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'na başladı. Öğrenciler ilk günün heyecanını yaşarken, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni dönemin ilk dersinde Tepecik Dostlar İlk ve Ortaokulu öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğrencilere içinde kırtasiye setinin bulunduğu okul çantalarını hediye eden Akgül, başarılar diledi.

"Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız"

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencilere seslenen Akgül, "Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakarlık, çaba ve yatırım sizler içindir. Kendinize güvenin, öğretmenlerinizi, okulunuzu ve birbirinizi sevin, zararlı alışkanlıklardan kaçının. Sizler başarılı oldukça, bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız. Bugünlere gelmemizde emeği bulunan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni döneme merhaba diyerek görev başı yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akgül'e okul ziyaretinde AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.