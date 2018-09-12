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Akgül'den yerinde inceleme

Mamak’ın çehresini değiştiren dev yatırımlara imza atan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yapımına yeni başlanan ve tamamlanmak üzere olan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor.

Mamak'ın çehresini değiştiren dev yatırımlara imza atan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yapımına yeni başlanan ve tamamlanmak üzere olan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Akgül'ün bu seferki adresi ise Durali Alıç Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 bin 315 metrekarelik inşaat alanına sahip düğün salonu ve spor alanı oldu.


Projenin aynı anda hem yuva kurmak isteyen çiftlere hem de spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yaptığımız ve yapacağımız projelerin birden çok amaca hizmet etmesine özen gösteriyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



Modern yapısı ile dikkat çekiyor


Modern görüntüsü ile dikkat çekecek olan yapı, kapalı otoparkı, 1045 metrekarelik düğün salonu, teras katında bulunan basketbol sahası, spor ve çocuk oyun alanı ile hizmet verecek. Mamaklılar proje tamamlandığında düğün, nişan gibi etkinliklerini modern merkezde yapabilecek.

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