İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akgül'e teşekkür ziyareti

Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler.

Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Akgül, ''Vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz'' dedi.


Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor. Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzeri de Ekin Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret eden Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, Akgül'e teşekkürlerini ilettiler.


İmar çalışmalarında vatandaşın görüş ve fikirlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Akgül, ''Bu mahallelerde sonuç itibariyle sizler yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Bizler de vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.