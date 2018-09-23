Akgül'e teşekkür ziyareti

Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Akgül, ''Vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz'' dedi.

Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor. Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzeri de Ekin Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret eden Ekin Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri, Akgül'e teşekkürlerini ilettiler.

İmar çalışmalarında vatandaşın görüş ve fikirlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Akgül, ''Bu mahallelerde sonuç itibariyle sizler yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Bizler de vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede korumaya çalışıyoruz'' diye konuştu.