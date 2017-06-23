Akıncı Üssü’nün şifreleri deşifre oldu

Önsözünü emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin yazdığı, gazeteci-yazar Aslan Değirmenci tarafından kaleme alınan “Akıncı Üssü’nün Şifreleri- Darbenin Perde Arkası” isimli kitap çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü’nün şifrelerinin deşifre edildiği; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Prof. Dr. Şenol Durgun, emekli askerler Kerim Sürel, Mustafa Hacımustafaoğlu ve Haluk Yıldırım’ın analizlerine yer verilen kitapta, gazeteci Nil Gülsüm Gül ile Yasemin Asan’ın gerçekleştirdiği çarpıcı röportajlar da yer alıyor.

Kitapta FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz’e Pensilvanya’dan gelen kriptolu mesajın yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmayı başaran örgüt elemanlarıyla gerçekleştirilen darbe toplantılarına ayrıntılarıyla yer veriliyor.

Öksüz’ün FETÖ’cü generallere ettirdiği yemin

Örgüt üyelerinin hücresel bağlantılarından iletişim ağlarına kadar deşifre edilen kitapta, Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen darbe toplantılarında alınan kararlar da var. Kitapta en çarpıcı bölüm ise, Adil Öksüz’ün etrafına topladığı askerlere ettirdiği yemin. Söz konusu yemin ise şu şekilde:

“Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma, Fethullah Gülen Hocaefendimiz ve hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri, ‘itirazsız’ yerine getirmeye çalışacağıma, münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edeceğime, Vallah-Billâh kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin ‘La Yen Kati’ olmasına, ‘Cenab-ı Hakk’ı istişhadda’ bulunuyorum."

“Kontrollü Darbe” iddiaları boşa çıkartılıyor

“Kontrollü Darbe” iddialarını da boşa çıkartan kitapta, Akıncı Üssü’nde darbe girişimi sırasında yaşananlar dakika dakika tüm detayları ile anlatılıyor. Ankara Konutkent’de gerçekleştirilen darbe toplantısına katılan FETÖ’cülerin isim isim deşifre edildiği kitapta, toplantı esnasında Öksüz’ün sık sık yan odaya geçerek, Fetullah Gülen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine yer veriliyor. Adil Öksüz’ün bir toplantı esnasında şunları anlattığı belirtiliyor:

“Arkadaşlar biraz önce içerideki odada büyüğümüzle (terör örgütü lideri Fetullah Gülen) görüştüm, sizlere selamı var. Arkadaşlar, ben cumartesi veya pazar İstanbul’da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim.”

Söz konusu toplantıların tarihine kadar yer verilen kitapta, tedirginliklerini dile getiren FETÖ’cülere Öksüz’ün verdiği cevaplar da yer alıyor.

Akıncı Üssü’nde gerçekleştirilen son darbe girişimi toplantısının da yer aldığı kitapta, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında verilen talimatlar, havada yaşanan hareketlilik, MİT’e gelen ilk ihbar, ihbar sonrası Hakan Fidan’dan gelen ilk değerlendirme, karargahın işgal edilişi, komutanlara yapılan müdahale, İncirlik Üssü’nde yaşananlar, ihanet uçuşları, uçaklara girilen koordinatlar, darbeye destek veren üsler, harekat özel defterine düşülen notlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yaşananlar, sözde sıkıyönetim atamaları, komandolarla denenen işgal girişimi, Dalaman’da yaşanan hareketli saatler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı denenen suikast girişimi çarpıcı detaylarla anlatılıyor.

Merak edilen sorulara cevap veriliyor

Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci tarafından kaleme alınan, Kopernik tarafından yayımlanan “Akıncı Üssü’nün Şifreleri- Darbenin Perde Arkası” isimli kitapta, “Darbeciler talimatları kimden aldılar?”, “Akıncı Üssü’nde neler yaşandı?”, “Katliama katılan uçakları kim, nasıl yönlendirdi?”, “Pensilvanya’dan gelen talimatları Adil Öksüz nasıl yerine getirdi?”, “Hangi toplantılarda hangi kararlar alındı?” ve “Kararları eyleme geçirme metotları nelerdi?” gibi onlarca soruya cevap veriliyor, kanlı girişimin dış bağlantılarına mercek tutuluyor.