AKMB’den bir yeni eser daha

Dr. Mehmet Tıraşcı tarafından kaleme alınan Kitabü Keşfi’l-Hümum Ve’l-Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab isimli anonim musiki eseri okurlara sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB), bugüne kadar yayımladığı seçkin eserlere bir yenisini daha ekledi. Dr. Mehmet Tıraşcı tarafından kaleme alınan Kitabü Keşfi’l-Hümum Ve’l- Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab isimli anonim musiki eseri okurlara sunuldu. Günümüze ulaşan tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan bu nadide eser, 14. yüzyıl ve öncesine ait pek çok çalgıya dair bilgileri içeriyor. Beş bölümden oluşan eserde, “Kitabü Keşfi’l- Hümûm”un orijinal Arapça metni, edisyon kritik yapılmış metni ve Türkçe tercümesi de bulunuyor.

Kaynak eser özelliği taşıyan yayınla Türk musiki çalışmalarına yeni bir katkı sağlanması ve bu yazmanın kütüphanelerdeki tozlu raflarda kaderine terk edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Son derece özenli ve kaliteli bir baskıya sahip, 587 sayfalık Kitabü Keşfi’l-Hümum Ve’l- Kürab Fî Şerhi Âleti’t- Tarab İsimli Anonim Musiki Eser, Balgat adresindeki Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyorlar.