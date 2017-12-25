Akran zorbalığına karşı eğitim

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Belediyesi “Akran Zorbalığı ve Şiddet” eğitiminde, akran şiddeti nedir, hangi davranışlar zorbalık olarak tanımlanır gibi konularda öğrenciler aydınlatıldı. Nesibe Aydın Okulları 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimi Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği üyelerinden psikolog Banu Bülbül verdi. Çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi ve kişilerin birbirine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak zarar verici hareketlerde bulunması olarak tanımlanan akran zorbalığının yaygın bir şiddet türü olduğuna dikkat çeken psikolog, akranları tarafından zorba davranışlara maruz kalan çocukların kendini yalnız, çaresiz, mutsuz, öfkeli, davranışlardan bezmiş şekilde hissedeceğini söyledi. Akran zorbalığına uğrayanların durumu anlatmakta zorluk çekebileceğini söyleyen Bülbül, zorbalığa uğrayan çocuk veya gencin içe kapanma, öz güven eksikliği, depresif davranışlar gösterebileceğini belirtti. Bülbül, çocuk ve gençlerin birbirini anlayabilmeleri için sağlıklı bir iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.