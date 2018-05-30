Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:29

Akşener beyanname açıkladı, partililer uyudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Parlamenter sistemi en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Akşener beyanname açıkladı, partililer uyudu

30 Mayıs 2018 13:29

TRT’yi satacağız. FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Tüm askeri liseleri yeniden faaliyete geçireceğiz” dedi.


Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim beyannamesini açıkladı. OHAL uygulamasına göreve geldikleri ilk gün son vereceklerini söyleyen Akşener, “Medya alanında önemli düzenlemeler getiriyoruz. RTÜK’ü siyasi etkilerden arındırarak asli görevlerine odaklanmasını sağlayacağız. Kamunun ödediği vergilerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmaktan başka bir işlevi kalmamış olan TRT’yi satacağız. Bir ‘uzlaşı anayasası’ hazırlayacağız. Devleti değil bireyi odağa alan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü sağlayan yeni bir anayasa yapılması için inisiyatif alacağız. Hedefimiz, parlamenter sistemi en kısa sürede tekrar hayata geçirmektir. Seçim barajını yüzde 5’e indireceğiz. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın da güvenliğini sağlayacak, terör örgütlerine soru servis edenlerin dönemini kapatacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz. Polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. FETÖ ile mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek siyasi etkilerden tamamen arınmasını ve bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri liseler, Harp Akademileri ve GATA’yı yeniden faaliyete geçireceğiz. Yıllardır üniversite dünyamızın sırtında bir kambur olan YÖK’ü kaldıracak, bilimsel çalışmaların önünü açacağız” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Ankara Spor Salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, çok sayıda arama noktası oluşturuldu. Salon çevresindeki bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı, vatandaşlar oluşturulan arama noktalarından aranarak salona alındı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesi açıklandığı sırada bazı partililerin uyuması dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç