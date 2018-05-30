Akşener beyanname açıkladı, partililer uyudu

TRT’yi satacağız. FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Tüm askeri liseleri yeniden faaliyete geçireceğiz” dedi.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim beyannamesini açıkladı. OHAL uygulamasına göreve geldikleri ilk gün son vereceklerini söyleyen Akşener, “Medya alanında önemli düzenlemeler getiriyoruz. RTÜK’ü siyasi etkilerden arındırarak asli görevlerine odaklanmasını sağlayacağız. Kamunun ödediği vergilerle belirli bir kesimin borazanlığını yapmaktan başka bir işlevi kalmamış olan TRT’yi satacağız. Bir ‘uzlaşı anayasası’ hazırlayacağız. Devleti değil bireyi odağa alan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü sağlayan yeni bir anayasa yapılması için inisiyatif alacağız. Hedefimiz, parlamenter sistemi en kısa sürede tekrar hayata geçirmektir. Seçim barajını yüzde 5’e indireceğiz. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın da güvenliğini sağlayacak, terör örgütlerine soru servis edenlerin dönemini kapatacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz. Polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. FETÖ ile mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle FETÖ’nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkartıp yargıya teslim edeceğiz. Ordumuzun kurumsal yapısı ve iç işleyişini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek siyasi etkilerden tamamen arınmasını ve bünyesinde hiçbir ideolojik grubun örgütlenememesini sağlamak için gerekli yasal ve idari önlemleri alacağız. Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri liseler, Harp Akademileri ve GATA’yı yeniden faaliyete geçireceğiz. Yıllardır üniversite dünyamızın sırtında bir kambur olan YÖK’ü kaldıracak, bilimsel çalışmaların önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara Spor Salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, çok sayıda arama noktası oluşturuldu. Salon çevresindeki bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı, vatandaşlar oluşturulan arama noktalarından aranarak salona alındı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesi açıklandığı sırada bazı partililerin uyuması dikkat çekti.