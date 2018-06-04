Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 12:07

AKSİAD Başkanı Çelik: “Ankara firmaları göğsümüzü kabarttı”

Ankara’nın sanayinin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, “2016 yılında, ilk 500’de 37 firma yer alıyordu.

AKSİAD Başkanı Çelik: “Ankara firmaları göğsümüzü kabarttı”

04 Haziran 2018 12:07

Bunun 39’a çıkmış olması Ankara’nın gelişen sanayisinin göstergesidir” dedi. Çelik, Ankara’nın Türkiye’nin ilk 500 firma arasına giren firma sayısını 37’den 39’a çıkarmış olmasının başkent adına gurur verici olduğunu söyledi.


İSO’nun açıkladığı verileri değerlendiren Çelik, Türkiye’nin ilk 500 firması içinde İstanbul’un 174 firma ile birinci, Ankara’nın ise ikinci olduğunu anımsatan Çelik, 39 firmadan 6’sının savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Ankara’nın sanayi sektöründe belirgin bir yükseliş kaydettiğini, 2004-2014 yılları arasında sanayi sektörünün yüzde 5’lik artış gösterdiğini ifade eden Çelik, “Ankara, Türkiye’nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üstelik, üretim ve ihracat yapısına baktığımızda da teknolojik düzeyi itibariyle de Türkiye ortalamasından farklılaştığını ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısının geliştiğini görmekteyiz” dedi.


Ankara’nın üniversiteleri, teknoparkları, araştırma merkezleriyle üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasında Türkiye’nin diğer kentlerine göre daha ileride olduğuna dikkat çeken AKSİAD Başkanı Çelik, “Ankara, sahip olduğu nitelikli nüfusa istihdam yaratma kapasitesi bakımından da ülke içerisinde iyi konumdadır. İleri teknolojide istihdam edilen nüfusun toplam istihdam içerisindeki payı yüzde 2.48’dir ve bu rakamla da Ankara İstanbul’un önündedir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç