Bunun 39’a çıkmış olması Ankara’nın gelişen sanayisinin göstergesidir” dedi. Çelik, Ankara’nın Türkiye’nin ilk 500 firma arasına giren firma sayısını 37’den 39’a çıkarmış olmasının başkent adına gurur verici olduğunu söyledi.

İSO’nun açıkladığı verileri değerlendiren Çelik, Türkiye’nin ilk 500 firması içinde İstanbul’un 174 firma ile birinci, Ankara’nın ise ikinci olduğunu anımsatan Çelik, 39 firmadan 6’sının savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Ankara’nın sanayi sektöründe belirgin bir yükseliş kaydettiğini, 2004-2014 yılları arasında sanayi sektörünün yüzde 5’lik artış gösterdiğini ifade eden Çelik, “Ankara, Türkiye’nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üstelik, üretim ve ihracat yapısına baktığımızda da teknolojik düzeyi itibariyle de Türkiye ortalamasından farklılaştığını ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısının geliştiğini görmekteyiz” dedi.

Ankara’nın üniversiteleri, teknoparkları, araştırma merkezleriyle üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşmasında Türkiye’nin diğer kentlerine göre daha ileride olduğuna dikkat çeken AKSİAD Başkanı Çelik, “Ankara, sahip olduğu nitelikli nüfusa istihdam yaratma kapasitesi bakımından da ülke içerisinde iyi konumdadır. İleri teknolojide istihdam edilen nüfusun toplam istihdam içerisindeki payı yüzde 2.48’dir ve bu rakamla da Ankara İstanbul’un önündedir” diye konuştu.