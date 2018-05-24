Akyurt Belediyesinden esnafa iftar

Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık bin 200 esnaf katıldı. İftar programında Başkan Ayantaş’a AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Orhan Yeğin eşlik etti. İlahi dinletisi ile başlayan programda konuşan Ayantaş, ilçe esnafları ile her yıl Ramazan ayında bir araya geldiklerini belirterek, kaynaşma ve birliktelik ruhunun devam edeceğini söyledi. Başkan Ayantaş, "Ramazan’ın amacı birlik ve beraberliktir. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da ülkemizde bir seçim gerçekleştirilecek. Ülkemizle ilgili oyunların oynandığı zor bir dönemden geçiyoruz ve birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günleri yaşıyoruz. Ekonomik bir kumpas içerisindeyiz, Osmanlı’nın son dönemlerine bakıldığında o gün oynanan oyunların bir benzerini de bugün yaşıyoruz. Onlar ne kadar oyun kurarlarsa kursunlar asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İftar yemeğinin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Sarıtaş tarafından dualar okundu.