İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyurt Belediyesinden spora destek

Akyurt Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu.


Okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla ilçedeki 18 eğitim kurumuna okullardaki sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere spor malzemeleri hediye edildi. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, okullara sağlanan her desteğin önemli olduğunu ifade etti. Ayantaş, "Bir eğitimci olarak okullara yapılan bir malzemenin bile ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Öğrencilerimizin enerjilerini atabilmeleri için eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verilmesi gerekir. Bu bilinçle her yıl olduğu gibi bu yılda okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Gönül isterdiki okullarımızın mevcut alanları elverişli olsun, spor alanları olsun, kapalı spor salonu olsun. Ancak daha önce yapılan imar planlarında eğitim alanları bütün bu imkanları sağlamaya imkan sunacak şekilde planlanlanmamış. Yapmış olduğumuz imar planlarında okul alanlarına 10 dönüm, 30 dönüm civarında yer ayırıyoruz. Bundan sonra ilçemize yapılacak olan eğitim kurumları alan bakımdan gereksinimleri karşılayacak yapıda inşa edilebilecek" diye konuştu.


Okul müdürleri ve öğretmenler, Başkan Ayantaş'a eğitim-öğretime sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.