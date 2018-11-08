Akyurt Fuar Alanı inşaatı hızla devam ediyor

İnşaat çalışmalarındaki son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden ayrıntılı bilgi alan ATO Başkanı Baran, Akyurt Fuar Alanı'nın Ankara için büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akyurt Fuar Alanı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Baran, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Ankara'nın çehresinin değişeceğini kaydetti. Akyurt Fuar Alanı'nın Ankara'nın turizmine ve ticari hayatına canlılık kazandıracağını vurgulayan Baran, "Fuar Alanı, üreticilerimizin dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşabilmesini, yenilikleri takip ederek ticaretlerini artırabilmelerini sağlayacak. Fuar düzenleyen Ankara bir dünya şehri olacak" dedi.

Almanya örneği

Fuar alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olan Almanya'yı örnek gösteren Baran, büyük fuarlar öncesinde uçak biletlerinin aylar öncesinden tükendiğini, konaklama tesislerinde yer bulmanın mümkün olmadığını anlattı. Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'yı kongre ve fuar turizminde ileri taşımak istediklerini ifade eden Baran, "Bu yatırımın Ankara için önemini çok iyi biliyoruz. Çaldığımız her kapıda fuar alanının neden önemli olduğunu anlattık ve 6 yıl önce çalışmalarına başlanan ancak temel atma töreninden sonra atıl kalan projeyi yeniden hükümetimizin ve kamuoyunun gündemine taşıdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan projeyi yakından takip ediyor" dedi.

Hafriyat çalışmaları tamamlandı

Şantiye ziyareti sırasında yüklenici firma temsilcileri inşaat çalışmaları hakkında ATO heyetine ayrıntılı bir sunum yaptı. Hafriyat çalışmalarının tamamlandığını anlatan yetkililer, temel betonlarının dökülmeye başlandığını, çalışmaların belirlenen takvime göre hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin dâhil olduğu 8 kurum ve kuruluşun ortaklığındaki Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.'nin açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının planlandığı gibi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Akyurt Fuar Alanı ziyaretinde Baran'a eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci eşlik etti.