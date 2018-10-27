Akyurt Uluslararası Fuar Alanının temeli atıldı

Dr. Mustafa Tuna'nın, göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğu ve çalışmalarına başlanılması için büyük çaba sarf ettiği “Akyurt Uluslararası Fuar Alanı”nın temeli atıldı.

Başkent'in ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip olan Akyurt Fuarının temeli atıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin dahil olduğu “Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.'nin açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının temel betonu döküldü.

İş makinelerinin aralıksız çalıştığı fuar alanı inşaatını yakından takip eden Başkan Tuna, Başkent'in ihtiyacı olan uluslararası fuar alanına bir an önce kavuşması için hissedar şirket yöneticileriyle sık sık bir araya geliyor.

2019 Ekim ayında bitirilmesi planlanıyor

110 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Akyurt fuar alanı çalışmaları kapsamında ilk etapta alandan 680 bin metreküp hafriyat toprağı çıkarıldı.

Temel beton döküm çalışmaları aralıksız sürdürülürken, Başkent'in turizmine katkı sağlayacak ve Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşıma sahip olacak fuar alanının, 2019 yılı Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başında tamamlanması hedefleniyor.