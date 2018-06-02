Akyurt’ta besi çiftliği tepkisi

Akyurt’ta Ahmetadil, Elecik, Haydar, Karacakaya ve Kozayağı Mahallesi sakinleri mahallerine besi çiftliği yapılacak olmasına tepki gösterdi. Haydar Mahallesi’nde yerleşim yerine besi çiftliği kurulacağını öğrenen mahalle halkı ile çevre mahallelerde ikamet edenler bir araya gelerek Akyurt Kaymakamı Osman Altın’ı ziyaret etti.

Ahmetadil ve Karacalar mahallelerine kurulan besi çiftlikleri ile bölge halkının bu durumdan rahatsız olduğunu belirten mahalle sakinleri aynı durumu yaşamak istemediklerini dile getirdi. Akyurt Kaymakamı Osman Altın’ı ziyaret ederek şikayetlerini ileten mahalleliler bölgede besi çiftliği için verilen ruhsatların iptalini istedi.

Akyurt Kaymakamlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Kaymakam Altın, ruhsat verme işlemlerinin yetkileri dışında olduğunu belirterek talepler doğrultusunda inceleme yapılacağını ifade etti. Altın, "Belediye Başkan Yardımcısı ile görüştüm, şu an süreci durdurdum. Dosyalar kaymakamlığımız tarafından da incelenecektir, eğer sağlığı tehdit eden herhangi bir durum varsa bunlar tekrar gözden geçireceğiz, seçimden sonra inşallah. Burası bir hukuk devlet, eğer bunların yasal hakları varsa tabi biz bunları da gözetmek durumundayız. Ama size zarar vermeyecek, sizlerin günlük hayatını etkilemeyecek şekilde nasıl yapılabilir veya hiç yapılmayadabilir. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Sizlerin başvurusunu aldık, başvuruları askıya aldık. Bir yerde bir yanlışlık varsa durduracağız" şeklinde konuştu.

Kaymakamı ziyaret eden mahalle halkı belediyeye de tepki gösterirken, mahalle halkına bilgilendirme yapılmadığını ileri sürdüler. Mahalleliler "Köylerimizde yerleşim alanları zaten dar, buralara 2-3 mandıra yapıldığı zaman bizlere yaşam alanı kalmaz, huzurumuz kalmaz. Ahmetadil’de bir besicinin kurduğu mandıra ile köylüler zor durumda kaldı. Bizler aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Köylüler olarak arazimize ahır yapılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Altın, "Gerekçelerinizle birlikte dilekçelerinizi iletin, gerekli incelemeleri yapacağız" dedi.