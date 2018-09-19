Akyurt'ta Gaziler Günü kutlandı

Akyurt'ta 19 Eylül Gaziler Günü gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri ve kurum müdürleri ile gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Musahip Akdoğan, "Vatan için toprağa düşmüş, vatan için kanını akıtmış, kolunu, bacağını, gözünü ülkesine feda etmiş Mehmetçiklerimize vefa ediyoruz. Bugün Türk milleti olarak Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Bugün 19 Eylül, Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin ve cesaretinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiği, taçlandığı bir gündür. Bugün gazilerimizin şeref günüdür. Ülkemizin kurucusu eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş muhterem gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.