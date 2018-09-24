Akyurt'ta kantinlere sıkı denetim

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, ''Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dahil ettik'' dedi.

Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için denetimlerini artıran Akyurt Zabıtası, denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, hijyen eğitim belgesi, küşat ve ruhsat gibi evrakların kontrolünü gerçekleştirdi. Gazlı içecek, kızartma ve cips gibi besin değeri düşük, obeziteye ve dengesiz beslenmeye sebep olabilecek gıda ve içeceklerin incelendiği denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için ayran, süt, taze sıkılmış meyve suyu, meyve ve yoğurt gibi kalsiyum ve vitamin deposu ürünlerin satılması yönünde tedbirlerin alındığı belirtildi.

''Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dahil ettik''

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, öğrencilerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek ''Halk sağlığı ve özellikle çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı gelişimleri için, denetimlerimize eğitim kurumlarını da dahil ettik. Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmaya, çocuklara ve işletmecilere doğru, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.