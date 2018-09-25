Akyurt'ta okul-sanayi işbirliği

Okul-sanayi işbirliği protokolü kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılışı Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AKSİAD Başkanı Ali Tekin Çelik, AKSİAD Başkan Vekili İbrahim Okur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve İlçe Jandarma Komutanı Yunus Koçak'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış etkinliğinde konuşan Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, “1990'lı yıllarda hepimizin bildiği gibi meslek liseleri genel liselerin gerisinde kalmış ya da gerisinde bırakılmıştı. Böyle olunca ara eleman sorunu ortaya çıktı ve üretimin en önemli kısmı, işten anlayan eleman sayısı azaldı. Bu da üretime ve dolayısıyla ekonomiye olumsuz yansıdı. Bu liselerimiz zamanında geri kalmasaydı belki o yıllarda yaşanan krizler yaşanmayacaktı. Meslek liselerimiz hak ettiği değeri yeniden görecektir” ifadelerini kullandı.

AKSİAD Başkanı Ali Tekin Çelik ise Akyurt'ta Nevzat Hüseyin Tiryaki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte farklı projelerde birlikte yer aldıklarını belirterek, “Okulumuz ile imzalanan protokol gereği sanayi alanında öğrencilerimizin neler yapabileceklerini görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz fabrikalarımızda stajlarını yapıyor, sonrasında çalışma imkanı da buluyorlar. Desteklerimiz devam edecek. Yeni eğitim öğretim sezonunun tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Okulda yer alan atölyeleri ziyaret eden davetlilere aşure ikramının ardından program sonlandı.