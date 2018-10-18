Akyurt'ta Şampiyon Osmanlıspor

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Akyurt'ta düzenlenen futbol turnuvasında Osmanlıspor U13 takımı şampiyon oldu.

Akyurt Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği "Amatör Spor Haftası Futbol Turnuvası" sona erdi. Turnuvanın şampiyonu ile üçüncüsünün belirlendiği karşılaşmaları Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu, Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Emanet ile belediye meclis üyeleri saha kenarından takip etti.

Üçüncülük maçında yarı finalde Osmanlıspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olan Akyurt Belediyespor, Yaşamkent İlker Spor Kulübünü penaltı atışlarıyla 4-3 yenerek turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Yarı finalde Yaşamkent İlker Spor Kulübü'nü mağlup eden MKE Ankaragücü ile Osmanlıspor ise finalde karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçın normal süresi 2-2'lik skorla sonuçlanırken, maçın galibi penaltı atışları ile belirlendi. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Osmanlıspor turnuvanın şampiyonu oldu.

Osmanlıspor'a şampiyonluk kupasını veren Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş gelecek yılda turnuvaya ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Ayantaş “Kıymetli gençler bugün burada birinci, ikinci, üçüncü yok. Turnuvaya katılmış olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı da gerçekten çok memnun olduk. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde yapılacak Amatör Spor Haftasında daha güzel bir çalışmayla sizleri yeniden misafir etmek isteriz. Gençlerimiz centilmenlik içinde güzel bir turnuva geçirdiler. Seyrettiğim dört takım da çok iyi futbol oynadı. Kaleci kardeşimi özellikle tebrik ediyorum. Çok güzel penaltılar kurtardı. Bundan sonraki futbol hayatınızda centilmen, beyefendi ve saygılı birer sporcu olmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.