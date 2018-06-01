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01 Haziran 2018 15:40

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “Yabancı futbolcu sayısının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım”

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, döviz kurlarındaki hareketlenme ilgili olarak, kulüplerin iş birliği içerisinde döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmaları gerektiğini söyledi.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “Yabancı futbolcu sayısının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım”

01 Haziran 2018 15:40

Çavuşoğlu, Göksel Gümüşdağ’ın Kulüpler Biriliği’nden istifa etmesiyle birlikte çöküşün meydana geldiğini belirterek, “Yabancı futbolcu sayısının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım” dedi.


Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, yabancı sayısının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçen sene ve bu sene döviz kurlarından dolayı kulüplerde ciddi zarar meydana geldi. Yabancı futbolcularla döviz üzerinden anlaşma yapılıyor. Bazı büyük kulüplerde ise yerli futbolcular bile döviz üzerinden anlaşma yapıyor. Bu konu hakkında bir çalışma yapılması lazım. Kulüpler Birliği’nde hiçbir çalışma maalesef yok. Göksel Gümüşdağ bıraktıktan sonra bir çöküş oldu. Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım başlatması lazım. Döviz kurunda dolayı 22 milyon borcumuz ortaya çıktı. VAR Sistemi adalet dağıtacaktır” ifadelerini kullandı.




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