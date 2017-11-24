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24 Kasım 2017 15:26

Alaş aydınları Ankara’da anılıyor

Alaş aydınlarının anıldığı "Türk Dünyasında Aydınlanma Hareketleri: 100.

Alaş aydınları Ankara’da anılıyor

24 Kasım 2017 15:26

Yılında Alaş Uluslararası Konferansı” başladı.


Türk Tarih Kurumu, Gazi Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “Türk Dünyasında Aydınlanma Hareketleri: 100. Yılında Alaş Uluslararası Konferansı”, Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk dünyasının aydınlanma hareketleri içinde özel bir yeri olan Alaş hareketinin önemine değindi. 20. yüzyılın çok büyük dönüşümler, savaşlar, ihtilaller yüzyılı olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, bu yüzyılda oluşturulan dünya düzeninin dünya nüfusunun büyük bir bölümünü sömürge alanlarına hapsettiğini ve bu düzene dünyada sadece üç bölgeden itiraz geldiğini söyledi. Türkiye’de Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvayı Milliye, Afganistan’daki Amanullah Han hareketi ve Kazakistan’daki Alaş hareketi arasından Ankara ve Kabil hareketlerinin başarılı olduğunu, Alaş hareketinin başarısının diğerlerine göre sınırlı kalmış göründüğünü ifade eden Prof. Dr. Turan, Alaş hareketinin gerçek başarısının ömrü kısa sürmüş bir devlette değil esir milletlere umut ve önder olmasında somutlaştığını ifade etti. Alaş hareketinin aslında dünyanın birçok noktasında izler bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Turan, bu hareketin mesajının sonraki kuşaklara da ulaştığını ve onların bayrağının Nazarbayev öncülüğünde yerine dikildiğini sözlerine ekledi.


Doğu ve Batı Türklüğünün karşılaştığı ortak sorunların ve 20. yüzyılın başındaki fikir ve bağımsızlık hareketlerinin ele alınacağı konferansta bu sene 100. yılına giren Alaş hareketi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılması amaçlanıyor.




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