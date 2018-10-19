Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu başladı

Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu açılış töreniyle başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Tahsin Polat'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen açılış törenini çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kıpık, Türk tarihinde iz bırakmış manevi şahsiyetlerin anıldığı ilmi etkinliklere Kurum olarak katkı vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk tarihinin en önemli ilmi ve manevi şahsiyetlerinden olan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli gibi isimlerin ve onların öğrencilerinin, Türk tarihinin birleştirici gücü olduğunu belirten Prof. Dr. Kırpık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Muharebesi öncesinde yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri doğrultusunda yapılan yardımların tutulduğu listelerde çok sayıda baba, dede ve Bektaşi geleneğine mensup kişinin yer almasının, bu durumun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Alevilik ve Bektaşilik kültürü üzerine çalışılması gereken çok sayıda belge ve konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kırpık, bu konularda yapılacak olan çalışmalara Kurum olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Açılışta konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu ise düzenlenen etkinlikle, Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Alevilik- Bektaşilik alanında yapılan güncel çalışmaların paylaşılmasına zemin hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu alanda yapılan çalışmaların artırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurtoğlu, bu amaçla düzenlenen etkinliğe dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının katıldığını sözlerine ekledi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş ise konuşmasında Hacı Bayram Veli ve Yesevilik geleneğinden gelen şahsiyetlerin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki katkılarına değindi ve Hacı Bayram gibi velilerin öğütlerinin en iyi şekilde anlaşılması için çaba gösterilmesinin önemini vurguladı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise savaşların doğurduğu tahribattan alınan dersler doğrultusunda, zihinlere barışı enjekte etmekte gidilecek en doğru kaynağın Anadolu toprakları olduğunu, bu toprakların çıkardığı değerlerin bu bakımdan evrensel değerde olduğunu ifade etti. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hacı Bayram Veli ve onu yetiştiren Ahmet Yesevi gibi değerli büyüklerin birlik ve beraberlik sembolleri olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Yıldız, onların eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vazife olarak addedilmesi gerektiğini belirtti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Anadolu topraklarının dünya ile kıyaslandığında barışın en yoğun şekilde tesis edildiği bir coğrafya olduğunu belirttiği konuşmasında, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli, Aşık Veysel gibi Anadolu'da bu ortamı inşa eden mimarların arasındaki devamlılığın, günümüzde dahi barışa katkı sağladığını ifade etti.

Açılış töreni, TRT Halk Müziği sanatçılarından Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz tarafından verilen konserle sona erdi. Alevi ve Bektaşi inancını ve kültürünü çok yönlü olarak ele almak ve Hacı Bektaş Veli'nin ve onun izinden diğer tarihi şahsiyetlerin felsefelerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda, iki gün boyunca sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden 100'ün üzerinde bilim insanını bildiri sunuyor.