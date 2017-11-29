Ali Fuat Başgil vefatının 50’inci yılında sempozyum ile anılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Muhafazakar Düşünce Dergisi tarafından hazırlanan Ali Fuat Başgil Sempozyumu, 2 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşecek. Sempozyumda Türkiye’nin önemli kültür, hukuk ve siyaset adamlarından Ali Fuat Başgil vefatının 50’inci yılında anılacak. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Muhafazakar Düşünce Dergisi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Serhat Buhari Baytekin’in yapacağı sempozyumda Ali Fuat Başgil’in ve dönemin fotoğraflarının yer alacağı bir resim sergisi de açılacak. Ayrıca kısa bir belgesel gösterimi ve vefatının 50’inci yılı için hazırlanmış olan Ali Fuat Başgil’e Armağan kitabı dinleyicilere ücretsiz dağıtılacak.

Başgil’in fikri mirasının ele alınacağı sempozyuma Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Davut Dursun, Dr. Necdet Subaşı, Rasim Cinisli gibi önemli isimler konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum "Bir Türk Entelektüeli Portresi: Başgil", "Başgil’in Devlet, Hukuk ve Siyaset Anlayışı" ve "Başgil’in Fikri Mirası ve Gençlerle Başbaşa’’ adlı üç oturumdan oluşacak.