Alışveriş merkezi yöneticileri beyin fırtınası yaptı

Son derece keyifli geçen toplantıda alışveriş merkezi müdürleri birbiri ile sektörel bilgi alışverişinde bulundu, fikir ve tecrübelerini paylaştı. Sıradışı kahvaltı organizayonuna katılan misafirler, köpekbalıkları ile vatozların dansını, palyaço balıklarının gülümseten renklerini, koi balığı besleme seanslarını, nadir bulunur Napolyon balığını, piranhaları ve daha yüzlerce çeşit canlı türünü yakından görme fırsatı buldu ve konuklarına denizi olmayan Ankara’da eğlenceli bir kahvaltı keyfi yaşadı. Davetliler, akvaryumdaki dalgıçlar tarafından ‘’Hoş geldiniz’’ pankartıyla karşılandıktan sonra akvaryumu ve wildlife’ı gezdi. Misafirler, akvaryumda hazırlanan masalarda balıkların oluşturduğu görsel şölen ve canlı müzik eşliğinde sohbet etti. Köpek balıkları, vatoz balıkları ve balık adamların gösterileri eşliğinde, keyif dolu anlar yaşadı.

Düzenlenen organizasyonda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’nın tarihi hakkında bilgi verdi ve Ankara’nın geçmişte de Başkent olduğunu söyledi. Başkent Ankara Meclisi olarak Ankara ve Ankara’nın değerleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlattı. Kişi başına düşen metre kare olarak Türkiye’de en yüksek alışveriş merkezi metre karesinin Ankara’da olduğunu vurgulayan Nevzat Ceylan, alışveriş merkezlerinin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini, bununla birlikte doğaya ve çevreye de önem vermemiz gerektiğini hatırlattı.