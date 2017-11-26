Alkol testi yaptırmayı kabul etmeyen şahıs, polis ekiplerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi üzerinde seyreden T.H. idaresindeki 06 DC 6124 plakalı otomobil, Tunus Alt Geçidinde plakası belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Daha sonra kaza yerini tek eden araç, bu kez de Tunus Caddesiyle Bülten Sokak’ın kesişiminde Burak Apaydın idaresindeki 06 AFT 668 plakalı otomobile çarptı, Apaydın’ın kullandığı otomobil de 06 T 1740 plakalı ticari araca çarptı. Meydana gelen kazanın taraflarından Osman B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda trafik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin, alkolü olduğu iddia edilen şahsa test yapmak istemesi üzerine şahıs, Etiyopya Büyükelçiliği görevlisi olduğunu belirterek polisin talebini kabul etmedi. Kazaya karışan diğer araçların sürücüleriyle tartışma yaşayan T.H.’nin, iki ülke arasında diplomatik kriz çıkaracağını söylediği iddia edildi.

"Türkiye ile Etiyopya arasında savaş çıkartmakla tehdit etti"

Kazanın taraflarından Burak Apaydın, kazaya neden olan T.H.’nin alkolün etkisiyle kendileriyle dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, “Bu arkadaş, alt yolda arabaya çarpıyor. Oradan kaçıp geldi, bize çarptı. Bir ülkenin büyükelçiliğinde görevliymiş. Şahıs alkollü üstelik. Alkol testini kabul etmiyor ve ‘Türkiye’yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım’ diyor. Arkadaşlar da şahit, gerçekten böyle söyledi” şeklinde konuştu.