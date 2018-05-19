Alman izleri projesi tamamlandı

Amacına ulaşan programın katılımcılarına sertifikaları Çankaya Belediyesinde düzenlenen törenle verildi.

Amacına ulaşan programın katılımcılarına sertifikaları Çankaya Belediyesinde düzenlenen törenle verildi.

Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı ile Çankaya Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimiyle Türkiye’ye davet edilen Alman bilim insanlarının kentte ve Çankaya’da şehir planlaması, mimarlık, sağlık, kültür ve eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda bıraktıkları eserleri ve izleri ortaya çıkarmak ve görünür kılmak amaçlandı.

Projeye Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarından Doç. Dr. Max Florian Hertsch öncülüğünde 35 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. 16 Mart-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 18 farklı konu üzerinde derinlemesine araştırmalar yapan öğrenciler katılım belgelerini de düzenlenen etkinlik ile aldı.