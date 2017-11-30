Alman sanatçı çocuklarla duvar resmi yaptı

Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü arasında gerçekleştirilen kültürel işbirliği, ressam Julio Rölle ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerini keyifli bir etkinlikte bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Umut Kreşinin en büyük çalışma salonunda 3 gün süren faaliyetin sonunda tüm duvarlar rengarenk boyanarak enstrüman resimleriyle bezendi. Duvar Boyama Atölyesi çerçevesinde doğaçlama bir çalışma gerçekleştiren öğrenciler özgürce duvarları boyarken, Goethe Enstitüsü çalışanlarının çevirmenliğinde sanatçı Julio Rölle ile sıkı bir dostluk geliştirdiler. Molalarda birlikte sosisli sandviç ve Alman pastası yerken yaptıkları resimleri imzalayıp sanatçıya armağan eden çocuklar, Rölle’den imza almayı da ihmal etmedi.

Etkinliğin sonunda Rölle ve asistanına Umut Kreşi çocuklarının yaptığı seramikler ve Ankara’yı tanıtan yayınlar takdim edilirken, Hürriyet İlkokulundan Duvar Boyama Atölyesi’ne katılan çocuklara da Çankaya Belediyesi öykü kitapları serisi armağan edildi.