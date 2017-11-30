Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:59

Alman sanatçı çocuklarla duvar resmi yaptı

Alman ressam Julio Rölle, Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü işbirliği ile buluştuğu çocuklarla birlikte üç gün süren “Müzik ve Enstrümanlar” etkinliğinde Çankaya Belediyesine bağlı Umut Kreşinde duvar resmi yaptı.

Alman sanatçı çocuklarla duvar resmi yaptı

30 Kasım 2017 11:59


Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü arasında gerçekleştirilen kültürel işbirliği, ressam Julio Rölle ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerini keyifli bir etkinlikte bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Umut Kreşinin en büyük çalışma salonunda 3 gün süren faaliyetin sonunda tüm duvarlar rengarenk boyanarak enstrüman resimleriyle bezendi. Duvar Boyama Atölyesi çerçevesinde doğaçlama bir çalışma gerçekleştiren öğrenciler özgürce duvarları boyarken, Goethe Enstitüsü çalışanlarının çevirmenliğinde sanatçı Julio Rölle ile sıkı bir dostluk geliştirdiler. Molalarda birlikte sosisli sandviç ve Alman pastası yerken yaptıkları resimleri imzalayıp sanatçıya armağan eden çocuklar, Rölle’den imza almayı da ihmal etmedi.


Etkinliğin sonunda Rölle ve asistanına Umut Kreşi çocuklarının yaptığı seramikler ve Ankara’yı tanıtan yayınlar takdim edilirken, Hürriyet İlkokulundan Duvar Boyama Atölyesi’ne katılan çocuklara da Çankaya Belediyesi öykü kitapları serisi armağan edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
12
°
C
  • Perşembe
    12°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç