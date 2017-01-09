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09 Ocak 2017 12:56

Almanya’da 11 ay tutuklanan Gergerlioğlu okuyucuyla buluştu

Almanya’da 11 ay tutuklanan Gergerlioğlu okuyucuyla buluştu

09 Ocak 2017 12:56

Almanya’da MİT ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 11 ay cezaevinde kalan eski Finansal İstihbarat Uzmanı Taha Gergerlioğlu, tutuklanmasını konu alan Taş Mezar isimli kitabını Ankara’daki kitap fuarında okuyucuları için imzaladı.
Almanya’da casusluk iddialarıyla 11 ay ceza evinde kalan ve daha sonra serbest bırakılan Finansal İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, hücrede yaşadıklarını yeni kitabı Taş Mezar’da anlattı. Gergerlioğlu, Almanya’nın Türkiye’ye karşı nasıl bir planlama içerisinde olduğunun ilginç örneklerle anlattığı kitabı içinse ilk kez okuyucularıyla buluştu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da 11’incisi düzenlenen Ankara’daki kitap fuarında okuyucuların sorularını da yanıtlayan Gergerlioğlu, yoğun ilgi gördü. Zaman zaman kuyrukların oluştuğu alanda, okuyucular hem kitaplarını imzalattı, hem de fotoğraf çektirdi. Hemen hemen bütün okuyucularıyla sohbet eden Gergerlioğlu, yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu söyledi. Gergerlioğlu, okuyucularla sık sık buluşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



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