Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi’nde imzalar atıldı

ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalandı. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı imza töreni, SSM yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi; ALTAY Ana Muharebe Tankı Güç Grubu’nun yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami derecede kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi, test ve kalifikasyonu ile ALTAY tankına entegrasyonunu kapsıyor. Proje kapsamında 1500 beygir gücünde dizel motor, çapraz tahrikli transmisyon, soğutma paketi ve ilgili alt sistemlerden oluşan güç grubu geliştirilecek. Ayrıca yerli olarak geliştirilecek olan güç grubunun test ve kalifikasyon faaliyetleri proje kapsamında kurulacak olan test merkezinde yürütülecek. Projenin fikri ve sınai mülkiyet hakları Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait olacak.

SSM, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararla Altay tankının 250 adedinin seri üretim işi ve tanka güç grubu geliştirilmesi işi için BMC AŞile sözleşme görüşmelerine başlanacağını 24 Nisan’da duyurmuştu. Bu atılan imzalarla güç grubu geliştirilmesinin sözleşmesi imzalanmış oldu. ALTAY tankının 250 adetlik seri üretim işi için ise ilgili firmayla sözleşme görüşmeleri sürüyor.