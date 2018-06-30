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30 Haziran 2018 23:48

Altın Ayakkabılı Tanju Çolak’tan Ankara futboluna önemli yatırım

Türk sporunun yetiştirdiği en büyük isimlerden olan Tanju Çolak, Ankara’da genç sporcuların yetişmesi için tesis açtı.

Altın Ayakkabılı Tanju Çolak’tan Ankara futboluna önemli yatırım

30 Haziran 2018 23:48

Şehrin sosyal etkinliklerinde de ev sahipliği yapacak mekanda yapılan nikah töreninde Çolak, genç çiftin nikah şahidi oldu.


Futbol oynadığı dönemde attığı gollerle hafızlara kazınan Tanju Çolak, genç yeteneklerin yetişmesi için giriştiği yolda, futbol akademilerinden birini Ankara’ya kazandırdı. Keçiören ilçesinde bulunan tesis, Ankaralı futbolsever çocukların kayıtlarını bekliyor. Yükseltepe Mahallesinde kurulan tesis, geleceğin yıldız futbolcularına eğitim vermenin yanı sıra pek çok sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tesisin açılışı, Ezgi ve Erdal çiftinin düğünü ile gerçekleştirildi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise mekan sahibi Tanju Çolak yaptı. Çolak, gelin ve damada Galatasaray sporcularının imzası olan forma hediye etti. Ayrıca Çolak, düğününü burada yapacak tüm çiftlerin eğer isterlerse nikah şahidi olmak istediğini ve onlara da forma hediye edeceğini belirtti.


Nikah töreninin ardından konuşma yapan Çolak, “Bu akşam benim için çok özel, çok önemli bir gün. Çünkü bu tesislerde çok emeğimiz var ve bu gece ilk düğünümüzü de aldık. Burada olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra da burada yapılacak nikahlarda böyle güzel insanların nikah şahitleri olacağım. Birkaç sürprizim daha var. Ama bu aile cüzdanını tabiî ki de hanımefendiye vermek zorundayım. Bundan sonra zor günler başlıyor. Sakın üzme, sakın kırma. Hayat paylaşımdır, sana güveniyorum. Bir Galatasaraylı olduğun için. Başka bir sürprizim daha var. Duydum ki damadımız Galatasaraylıymış. Bende ona Fatih Terim’den Muslera’ya tüm Galatasaray futbolcularının imzası olan formayı hediye ediyorum. İnşallah güzel saklarsın” dedi.




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