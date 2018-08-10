Açılış maratonlarına devam eden Altındağ Belediyesi, birbiri ardına yapımı tamamlanan projeler, törenlerle Altındağlı vatandaşların hizmetine sunuyor. Başkan Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi düşünülmüş kararlar ve doğru atılmış adımlar bizim çalışma prensibimizi özetleyen sözcükler. Biz günü kurtaran değil, geleceğe dönük yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz bazı yatırımlar için ‘Buna ne gerek vardı?’ diyenler, bizi, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha iyi anlayacaklar.”

Aile Sağlığı Merkezi sayısı dokuza çıkıyor

Altındağ’daki Ali Ersoy, Başpınar, Feridun Çelik ve Karapürçek Mahallesinde yapılan dört Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı 2016 yılında, Beşikkaya, Battalgazi ve Ulubey Mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezleri ise 2017 yılında açıldı. 2018 yılında ise Çamlık ve Karapürçek mahallelerine yapılan Aile Sağlığı Merkezleri’nin açılışı yapılacak. Böylece, Altındağ’da hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi sayısı dokuza çıkacak.

Camilerin sayısı artıyor

Vatandaşların huzur içerisinde ibadet edebilmeleri için altında ticarethane olmayan, bahçe içinde mahalle camileri yapımına özen gösteren Altındağ Belediyesi, ilçeye kazandırdığı cami sayısını 14’e çıkardı.2017’de Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan İmam Maturidi, Çamlık Mahallesi’ne yapılan Hacı Bektaş-ı Veli ve Gülpınar Mahallesi’ne yapılan Hz. Hacer Camii ile Doğantepe Mahallesi’ne yapılan Şehitler Camii kapılarını ibadete açtı. Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerine yapılan camilerin ise önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor.

5 mahalleye acil servis istasyonu

Altındağ Belediyesi Alemdağ, Gülpınar, Karapürçek, Karacaören ve Siteler Kavaklı meydanına yapılan 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları ile Altındağlılara acil durumlarda da çok daha hızlı sağlık hizmetlerine kavuşacak. İstasyonlar, haftanın 7 günü, 24 saat çalışacak. İki ambulansın rahatlıkla sığacağı 250 metrekarelik alana yapılan Acil Sağlık Hizmet İstasyonlarında ilaç deposu, personel odası, koordinasyon odası, hasta yakınlarına ayrılan dinlenme odası, çalışma ve eğitim odası, tıbbi ve evsel atık bölümleri yer alıyor.

Buz pateni sarayı

Ali Ersoy Mahallesine yapılan Buz Pateni Sarayı’nın da yakında açılacak olmasıyla ilgili konuşan Tiryaki, Altındağ’a 15 spor tesisi ve kapalı yüzme havuzları kazandırdıklarını belirterek, “Şimdi de bir zamanlar Altındağ için hayal olan Buz Pateni Sarayı’nı Altındağ’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ali Ersoy Mahallesi’ne yapılan tesis, 4 bin metrekare büyüklüğünde ve 900 metre kare genişliğinde buz pistine sahip olan tesiste, 150 kişilik tribün ve kafeteryada yer alacak. Komplekste yer alan buz pisti ihtiyaç durumunda ikiye de bölünebilecek.

At maneji ve ahırı

Beşikkaya Mahallesi’ndeki Altınköy Açık Hava Müzesi bünyesinde, 350 dönüm arazi üzerine inşa edilen “At maneji ve ahırı” da yapımı tamamlanan yatırımlar arasında yer alıyor. At manejinin, Ankaralıların uğrak mekanı olması planlanıyor. Manej, Altınköy’ün konseptine uygun biçimde ahşap olarak tasarlandı. 10 ahırın ve atın bulunacağı tesiste, çatı kaplama ve zemine kum serpme işlemleri tamamlandı. Manejin bulunduğu bölgeye, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel çantı evler yerleştirildi. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında da sona gelindi.

At binmenin spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli olduğunu belirten Başkan Tiryaki “At binmek, ata sporumuzdur. Atalarımız Orta Asya’dan at sırtında dünyaya yayıldılar. Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.

Şair ve yazarlar evi

Şair ve Yazarlar Evi de açılmak için gün sayıyor. Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası’na yapılan Şair ve Yazarlar Evi’nin yanı sıra tarihi bir Ankara evinin dekore edildiği müze, Ankaralıların hayatına kazandırılacak. 3 sergi odası ve 1 söyleşi odasının bulunduğu müzede, Türk Edebiyatı’na damga vuran 30 şair ve yazar dikkat çekiyor. Müzede adı geçen şairlerin ve yazarların eserlerine, biyografilerine, fotoğraflarına ve kişisel eşyalarına rastlamak mümkün oluyor.

3 mahalleye spor tesisi

Karacaören Mahallesi’ne yapılan spor tesisi de açıldı. Doğantepe ve Ulubey mahallelerine yapılan spor tesisleri de 2018 yılında açılışı yapılacak olan yatırımlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar ilçeye onlarca spor tesisi kazandıran Altındağ Belediyesi, yeni spor tesisleri ile ilçede yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı bir hayatın kapısını aralamayı amaçlıyor.

7 park daha açılacak

İlçede inşaatı tamamlanan 7 park daha 2018 yılında hizmete açılacak. Doğantepe Mahallesine yapılan Şehitler Parkı da açıldı. Ulubey, Karapürçek, Ziraat, Battalgazi, Aktaş ve Başpınar mahallelerinde yapımı tamamlanan parklar ise açılış için bekliyor. Doğu Mahallesi ve Karapürçek Mahallesindeki iki parkın yapımı ise devam ediyor.

Yeni kütüphaneler yapılıyor

“Her mahalleye 1 kütüphane” projesi kapsamında, Altındağ’da kütüphane yapım kampanyasına başlayan Altındağ Belediyesi, ilk kütüphaneyi 2017 yılında Beşikkaya Mahallesinde hizmete açtı. Ali Ersoy ve Karapürçek mahallelerine yapılan kütüphanelerin de çok yakında açılması için de çalışılıyor.

Kapalı pazar yerleri yapılıyor

Temmuz ayında Karapürçek Mahallesindeki kapalı Pazar yerini törenle açan Altındağ Belediyesi, inşaatı devam eden Ali Ersoy Mahallesindeki kapalı pazar yerini de yakında açacak. 5 bin metrekare büyüklüğündeki Semt Pazarı, otoparkı ve mescidi ile benzerlerinden ayrılacak. 70 civarında tezgahın bulunacağı Semt Pazarında, hazır giyim, ayakkabı, bakliyat ve kuruyemiş gibi ürünlerin yanı sıra, sebze ve meyve tezgahları da yer alacak