Altındağ Belediyesi bir spor tesisini daha ilçeye kazandırdı

9 yaşından 17 yaşına kadar amatör futbolcular yeni stadda antrenman yapabiliyor.

Altındağ Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Altındağlıların rahatça faydalanacakları spor merkezlerini hayata geçiriyor. Önceki yıllarda Altındağ’ın farklı mahallelerine pek çok spor tesisi kazandıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat döngüsü sağladığını vurgulayarak, "Ulubey’e yaptığımız yeni stadı amatör spor kulüplerinin kullanımına açtık. Şimdiden yoğun kullanılmaya başlandı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hem modern hem de çok fonksiyonlu tesisler yapıyoruz. Kişisel dönüşüm ve değişimin önemli etkenlerinden birisi de şüphesiz spordur. Özellikle çocuklarımızın sporla ilgilenmesi çok önemli. Gençlik merkezlerimiz aracılığı ile Altındağlı çocukları sporun pek çok dalı ile tanıştırıyor ve bu alanda yetişmelerini sağlıyoruz" dedi.

Ulubey stadı Eylül’de açılacak

2018 yılında inşaatı tamamlanan Ulubey Stadı’nın Eylül ayında açılması planlanıyor. Şimdiden amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanan stad, Altındağlı çocuklar ve gençler için büyük fayda sağlayacak.

Ulubey Mahallesi’ne futbol antrenmanı ve maç amaçlı yapılan spor tesisinde, 500 kişilik tribün bulunuyor. Bunun dışında Ulubey Spor Tesisinde, hakemler, misafir ve ev sahibi takım için odalar, duş ve tuvalet de bulunuyor. Proje aynı zamanda, engellilere uygun olarak düzenlendi.

40x60 metre büyüklüğündeki stad, amatör kulüplerin kullanımına açıldı. Ulubey, Yenidoğan, Solfasol ve belediyenin kendi takımı Yeni Altındağ Belediye spor tarafından kullanılan stadda, 9 yaşından 17 yaşına kadar amatör futbolcular antrenman yapabiliyor.