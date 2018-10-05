Altındağ Belediyesi önüne anlamlı heykel

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin belediye binasının önüne diktirdiği heykel dikkat çekti. Heykeli çok beğendiğini ve anlamlı bulduğunu dile getiren Başkan Tiryaki, iki elin kavuşumu şeklindeki heykeli belediye binasının önünde değerlendirmenin uygun olduğunu, heykelin belediye olarak hizmet anlayışlarını yansıttığını söyledi.

Altındağ Belediyesi önüne yerleştirilen heykelle ilgili konuşan Başkan Tiryaki, geçmişte belediye olarak zaman zaman uluslararası heykel sempozyumları düzenlediklerini ve burada üretilen heykellerin de Altındağ'ın farklı noktalarına yerleştirildiğini hatırlatarak, belediye önüne konulan yeni taş heykelin buraya çok yakıştığını dile getirdi. Sık sık sanatsal mekanları gezdiğini ve ziyaret etmeye özen gösterdiğini belirten Tiryaki, belediye binasının önüne özel olarak getirttiği heykelin anlamını ise şöyle açıkladı:

“Biz Altındağ Belediyesi olarak kültüre, sanata, sanatçıya, estetiğe, gelişime ve dönüşüme fazlaca önem veren bir belediyeyiz. Altındağ Belediyesi, çözüm odaklı, vatandaşı ile el ele, vatandaşına hesap veren, şeffaf, uzlaşmacı bir anlayışla yönetiliyor. İlçesine ve vatandaşına değer katmak, fayda sağlamak, şartları iyileştirmek de öncü hedefleri arasında. Ben bu heykeli gördüğümde iki elin kavuşması şeklinin bizi yansıttığını düşünerek belediyemize getirttim. Altındağ Belediyesinin kendine özgü yöntemini yansıtan bir heykel, uyguladığımız değişim yönetimi modelini ifade ediyor. Vatandaşlarımıza her daim kapımızın açık olduğunu, uzlaşmacı ve çözüm odaklı bir anlayışla çalıştığımızı anlatıyor. Binamızın önünde hem estetik hem de anlamlı oldu. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”