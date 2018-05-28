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28 Mayıs 2018 13:01

Altındağ Belediyesi, sivil toplum örgütlerini ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sivil toplum örgütleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Altındağ Belediyesi, sivil toplum örgütlerini ağırladı

28 Mayıs 2018 13:01


Her akşam Altındağ’ın farklı mahallelerinden gelen vatandaşlarla iftar yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hafta sonunu sivil toplum örgütlerine ayırdı. Tiryaki’nin ev sahipliğinde yapılan iftarların hafta sonundaki ilk konukları İstanbul Üniversitesi Siyasal mezunlarından oluşan Siyasal Vakfı üyeleri oldu. Pazar günü ise Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (DİVANKAV) üyeleri, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde iftarda buluştu.


İftar yemeğine, Siyasal Vakfı Başkanı Dr. Ünsal Sözbir’le beraber, farklı illerin mülki idare amirleri ile çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Tiryaki, devletin farklı mertebelerinde önemli görevler üstlenen değerli konukları Altındağ’da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, Siyasal Vakfı üyesi olarak, vakfın çalışmalarına elinden geldiğince destek olmayı sürdüreceğini belirtti.


Altındağ Belediyesi’nin iftar programları Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile devam etti.




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