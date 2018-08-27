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27 Ağustos 2018 14:57

Altındağ Belediyesi’nde mutlu bayramlaşma

Altındağ ailesi, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde buluştu.

Altındağ Belediyesi’nde mutlu bayramlaşma

27 Ağustos 2018 14:57

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende bölge halkı ve belediye personelleri gönül köprülerini daha sağlam hale getirdi. Altındağlı vatandaşlar, bayramlaşma sırasında adeta kendi evlerinde gibi ağırlandı.


Bayramlaşma törenine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve ilçe teşkilatı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her fırsatta Altındağlı hemşehrilerini dinleyen ve onlara kulak veren Başkan Tiryaki, bayramlaşmaya gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.


“Bayramlar paylaşmayı gerektirir”


Başkan Tiryaki, sözlerine “Bayramlar, ortak noktamızdır. Altındağ ailesi, sevinçte de hüzünde de hep bir arada oldu. Olmaya da devam edecek” diyerek başladı. Bayramların birleştirici özelliği üzerinde de duran Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit mesafede yaklaştıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, özellikle Kurban Bayramı’nın paylaşmayı temsil ettiğini belirterek sevinçlerin paylaştıkça çoğaldığını üzüntülerin ise yine paylaştıkça azaldığını söyledi. Bayramlaşma sırasında Altındağlı hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Tiryaki, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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