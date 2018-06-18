Altındağ Belediyesi’nde tatlı bayramlaşma

Altındağ Belediyesi çatısı altında şeker tadında bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende Altındağlılar ve belediye personelleri arasındaki bağlar daha güçlü bir hale geldi. Bayramlaşma törenine gösterilen ilgi dikkatlerden kaçmadı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin en ön sırada yer aldığı bayramlaşmaya, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve ilçe teşkilatı da katıldı. Gönüllerin sevgiyle dolduğu, samimi sohbetlerin yükseldiği bayramlaşmada Altındağ Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe muhtarları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Altındağlı hemşehrilerine kucak açan Başkan Tiryaki, bayramlaşma esnasında bile talepleri dinledi, sorunlara çözüm önerisi sundu.

“Birliğimiz daim olsun”

Altındağ Belediyesi çalışanlarının ve Altındağlı vatandaşların tek tek elini sıkan Başkan Tiryaki, bayramların tüm İslam Alemi’ne barış, mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi. Başkan Tiryaki, Altındağ’da kardeşlik bağlarının sağlam temeller üzerine kurulduğunu hatırlatarak “Birliğimiz daim olsun” dedi. Altındağ’da büyük bir aile olduklarına da dikkat çeken Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi kapısının herkese açık olduğunu belirtti. Başkan Tiryaki, Altındağlı hemşehrilerine kolonya, çikolata, şeker ve tatlı ikram ederek, misafirleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.