Altındağ Belediyesinden 403 kilometre yeni yol

Bu zamana kadar 403 kilometre yeni yol açımı gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, iki arabanın bile yan yana geçmekte zorlandığı caddeleri de genişletiyor.

Altındağ’da, yaklaşık Ankara-İstanbul arası kadar yeni yol açtıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu yollara atılan asfaltın ise bir yılda 100 bin tonu bulduğunu söyledi ve Altındağlı vatandaşlara, çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren yıkım ve yol açma çalışmalarını çok önemsediğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "İmar planları biten yerlerde hızla yollar açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Altındağ’da 403 kilometre yeni yol açarak, Altındağ’da yapılaşmanın önündeki engellerden birini de kaldırmış olduk" dedi.

“Yeni yollar ve sokaklarımızı yaya öncelikli olarak planlıyoruz”

Başkan Tiryaki, yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en hızlı kentsel dönüşümünün gerçekleştiği Altındağ’da yol açma çalışmalarını da hızla devam ediyoruz. Gecekondulardan arınan ve modern yapılara kavuşan mahallelerimizde yol genişletme çalışmaları ile birlikte asfalt çalışmaları da koordinasyonlu bir şekilde ilerliyor. Yeni yollar ve sokaklarımızı yaya öncelikli olarak planlıyoruz. Yeni yolları baştan sona asfaltlamakla beraber, sokaklarımızda planlı bir çalışma ve ihbarlara göre anında müdahale ederek sorunsuz bir sezon geçirme gayretindeyiz. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Altındağ’da kış iyice başlayana kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz.”

2018 yılı asfalt serim, bakım ve onarım ile kaldırım ve tretuvar yapım çalışmalarına oldukça hızlı bir biçimde devam ettiklerini ifade eden Tiryaki, “Çalışmalarımız belli bir program dahilinde ve oldukça hızlı ilerliyor. Son aylarda asfalt çalışmalarına büyük yoğunluk verdik. Köy yolları da dahil olmak üzere, Altındağ’ın tüm mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere ve ihtiyaçlara öncelikli olarak yer veriyoruz. Vatandaşlarımızla işbirliğimiz bizim için çok önemli” dedi.