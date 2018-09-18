Altındağ Belediyesi'nden Feridun Çelik Mahallesi'ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi tarafından Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan ve geçen yıl açılan İmam Maturidi Camii'nin ardından, yine Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan cami açılış için gün sayıyor.

Altındağ'da mahalle camileri dönemini başlatan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bir ibadethaneyi daha ilçeye kazandırıyor. Altındağ Belediyesi tarafından Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan ve geçtiğimiz yıl açılan İmam Maturidi Camii'nin ardından, yine Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılan caminin açılışı için gün sayılıyor.

“Vatandaşlarımız bu mimariyi çok sevdi, çok benimsedi”

Altındağ'ın hızla değiştiğini ve her geçen gün daha da geliştiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı vatandaşların küçük, gösterişten uzak ve samimi mahalle camilerini çok sevdiğini ve çok benimsediğini söyledi. İlk başlarda bu mimariye alışkın olmayan Altındağlılardan eleştiri aldıklarını, ancak zamanla vatandaşların bu tarz camileri çok sevdiğini söyleyen Başkan Tiryaki, “Vatandaşlarımızın kendi mahallelerine de cami yapmamız için yoğun talepleri var. Elimizden geldiği kadar talepleri karşılamaya çalışıyor, cami yaptığımız kadar okul, sosyal ve kültürel tesisler, parklar ve spor tesisleri de yapıyoruz” dedi.

Başkan Tiryaki, Kur'an sesinin yükseldiği, altı dükkan olmayan, çocukların ve yaşlıların bahçesinde huzur bulabileceği, temiz, bakımlı camiler yapma amacı taşıdıklarını da sözlerine ekledi.

“Çocuk sesleri bu camilerden yükselecek.”

İhtiyaçlara göre yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Tiryaki, mahalle camilerinin özelliklerinden de bahsetti. Başkan Tiryaki, bu ibadethanelerin gösterişten uzak olduğunu belirterek, camilerin alt kısımlarının ticarethane olarak kullanılmamasını istedi. Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ezan okunduğunda cemaatin rahatlıkla abdest alıp erkenden namaza yetişebileceği ibadethaneler inşa ettik. Bu camiler her zaman temiz ve bakımlı olacak. Çocuk sesleri bu camilerden yükselecek.”