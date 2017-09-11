Altındağ Belediyesi’nden Gagavuzya’ya büyük yatırım

Daha önce Bosna Hersek’in Visoko kentine bir kültür merkezi inşa eden Altındağ Belediyesi, bu sefer de Gagavuz Türkleri’nin yaşadığı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne büyük bir yatırım kazandırıyor. Gagavuzya’daki Türklerin faydalanması için bölgeye bir kültür merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Tiryaki, inşaata 1 ay içinde başlayacaklarını ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Irina Vlah’ı makamında ağırlayarak yapılacak kültür merkezi hakkında bilgi verdi. Irina Vlah, önce Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’ne gitti ve burada ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi oldu. Değişen Altındağ’ı daha yakından tanıma fırsatı bulan Vlah, daha sonra Başkan Tiryaki’yi makamında ziyaret etti. Altındağ’ın kısa sürede kat ettiği büyük mesafeyi Irina Vlah’a anlatan Başkan Tiryaki, ilçeye yaptığı yatırımlar üzerinde durdu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne yapılacak olan kültür merkezi hakkında Irina Vlah ile görüşen Başkan Tiryaki: “İhalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Prosedürler halledildi. En geç 1 ay içinde inşaata başlıyoruz” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bosna Hersek’in Visoko şehrine yaptığı kültür merkezi örneğini detaylarıyla Vlah’a anlattı.