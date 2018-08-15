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15 Ağustos 2018 10:23

Altındağ Belediyesinden kurbanlıklara sağlık taraması

Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kurban Satış Merkezi’ndeki kurbanlıkların sağlık taramalarını sıklaştırdı.

Altındağ Belediyesinden kurbanlıklara sağlık taraması

15 Ağustos 2018 10:23


Altındağ Belediyesi, her Kurban Bayramı öncesinde yaptığı sağlık taramalarını bu yıl da gerçekleştirdi. Barınaklardaki hayvanlar tek tek sağlık taramasından geçti. Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğiyle Karapürçek Kurban Satış Merkezi’ndeki hayvanlar denetlendi. Veteriner hekimler, hayvanların gebe olup olmadıklarından hastalık taşıyıp taşımadıklarına kadar her şeyi kontrol etti.


Kurbanlıkların diş tetkiklerinden küpe numaralarına, yaş saptamalarından belge kontrollerine kadar her şey detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan muayeneler sayesinde sağlık hizmetleri hem satıcıların hem de alıcıların ayağına gitti. Vatandaşlar ise yapılan sağlık taramalarından oldukça memnun olduklarını belirtti.




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