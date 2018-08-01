Altındağ Belediyesinden Zübeyde Hanım Mahallesi’ne polis karakolu

Altındağ Belediyesi, ihtiyaçlara yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Daha önce Aydınlıkevler, Anafartalar, Karapürçek ve Demirfırka Polis Karakollarını yaparak Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim eden Altındağ Belediyesi, bu sefer Zübeyde Hanım Mahallesi için harekete geçti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ Belediyesi, gerek kamu hizmetlerini hızlandırmak, gerek vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, kamu tesislerini Altındağ’a kazandırmaya devam ediyor. Yeni karakolumuzun da inşaatı yakında tamamlanacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Emniyete hep destek tam destek

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına 4 ay önce başlanan polis karakolunun inşaatı oldukça hızlı bir şekilde yükseliyor. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hizmet binasının kullanım alanı yaklaşık 800 metrekare olacak. Bodrum, zemin, 1. ve 2. kattan oluşan polis karakolu binası yine ihtiyaçları gidermeye yönelik bir yatırım oldu.

Polis karakolunun bodrum katında 2 nezarethane, sorgu odası, ifade odası, teşhis odası, personel odası, arşiv ve duş bulunuyor. Suç araştırma odası, kamera odası, avukat odası, teknik oda ve yine bir ifade alma odası da zemin katta dikkat çekiyor. Karakolun 1. ve 2. katında ise mutfak, idari ve adli bürolar, amir ve amir yardımcısı odası yer alıyor. Altındağ Belediyesi tarafından son rötuşların yapıldığı hizmet binasının dışında kurşun geçirmez bir güvenlik kulübesi de var. Polis karakolu, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.