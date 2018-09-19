Altındağ Belediyesinin şefkatli eli bir sokak köpeğini daha kurtardı

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Ulucanlar Mahallesi'nden alınan yaralı sokak köpeği, Altındağ Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Gözünden yaralanan sokak köpeği, aşıları tamamlanıp kısırlaştırıldıktan ve tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden alındığı yere bırakılacak.

Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Emre Çınar, köpeğin bulunduğunda çok kan kaybetmiş, halsiz ve bakımsız olduğunu söyledi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iyileşme belirtileri gösterdiğini ifade eden Çınar, “Başka sokak köpekleriyle kavga ettiğini ve bu nedenle yaralandığını gözlemledik. Yaraları tamamen iyileşinceye kadar burada, bizim gözetimimizde kalacak. Daha sonra kısırlaştırılacak ve aşıları da yapılacak” dedi.

Vatandaşlarla işbirliğinin olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Çınar, yaralı köpeğin durumuna duyarsız kalmayan Altındağlı vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

"Hayvanları sevmek ve onlara merhamet etmek dinimiz için de çok önemli"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Veysel Tiryaki ise, Peygamber efendimizin (S.A.V) “Kesilecek kuşa bile merhamet eden kimseye, Hz. Allah kıyamet günü rahmet eder. Yeryüzündekilere merhamet etmeyene gökteki de merhamet etmez” hadislerini hatırlattı. Hayvanlara merhamet etmenin hem dinimiz hem de insanlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tiryaki, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Altındağ'da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Başkan Tiryaki, "Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek" dedi.