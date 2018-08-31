Altındağ Belediyespor lige hazır

Lig takımı Altındağ Belediyespor, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mavi beyazlı takım, yenilenen yönetimiyle sezona hazır.

Teknik Direktör Mehmet Akbulut önderliğinde yapılan idmanlar lig maçlarını aratmıyor. Takımdaki arkadaşlık ve neşeli hava ise tüm futbolcuların moralini üst seviyelerde tutuyor. Altındağ Belediyespor’un Örnek Spor Tesisleri’nde yaptığı idmanı yeni yönetim kurulu da izledi. Kulübün yeni Başkanı Muhittin Karık ve yönetim kurulu üyeleri, idman öncesi futbolcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu, takıma ve teknik heyete duyduğu güveni dile getirerek “Her zaman arkanızdayız” mesajı verdi.

Kulüp Başkanı Karık: “Bayrağı devraldık. En iyisini yapmaya çalışacağız”

Kulüp Başkanı Muhittin Karık sözlerine “Geçtiğimiz dönem bu takım için elinden gelenin en iyisini yapan eski yönetimimize çok teşekkür ediyorum, Bu iş bir bayrak yarışı. Bayrağı devraldık. Elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Altındağ Belediyespor’un bu seviyelere gelmesinde aslan payı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye aittir. Spora ve sporcuya büyük değer veren bir belediye başkanına sahibiz. Onun başarıları, bizi başarılı olmaya mecbur kılıyor. Burada güçlü bağlarla birbirlerine sarılan insanlar var. Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki kadar, bizi hep destekleyen Belediye Başkan Yardımcımız Cebrail Aslan’a da teşekkür ediyorum. Geçen yıl profesyonel ligde ilk yılımızdı. Bazı tecrübesizlikler yaşadık. Ama ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu yıl play off oynayacağımızdan şüphem yok” dedi.

Altındağ Belediyespor bu sezon 3. Ligdeki ilk maçını Cumartesi günü Çatalca Spor ile deplasmanda yapacak.