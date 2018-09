Altındağ Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda

tur müsabakasında konuk ettiği Kütahyaspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Bülent Kalecikli'nin attığı golle adını 3. tura yazdıran Altındağ temsilcisi, hafta sonu oynanacak Adıyaman 1954 Spor maçı öncesi moral depoladı.

Altındağ Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Akbulut, Kütahyaspor maçı öncesi kadroda revizyona gitti. Yedek futbolcuların da performansını görmek isteyen Akbulut, 7 as oyuncusunu dinlendirdi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma dengede başladı. Altındağ Belediyespor, her geçen dakika oyunda üstünlüğünü kuran taraf oldu. Mavi beyazlıların 30. dakikada bir topu direkten döndü. Altındağ temsilcisi, ilk 45 dakikada her ne kadar kanatlardan etkili olmaya çalışsa da golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Tur kapısını Bülent Kalecikli araladı

İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyunu iyice rakip ceza alanına yıkan Altındağ Belediyespor, girdiği net gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Mavi beyazlı takım, baskısını arttırdı ve gol gecikmedi. Sağ çizgi üzerinde topu oyunda tutan Oktay Kancı, müsait durumdaki Hüseyin Korkmaz'ı gördü. Hüseyin'in ceza sahası içerisine kestiği top kafalardan sekti ve Bülent Kalecikli'nin önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu, 57. dakikada sert ve düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Altındağ temsilcisi, bu dakikadan sonra yakaladığı pozisyonları değerlendiremese de Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.