Altındağ Belediyespor'da galibiyet sevinci

Lig'in 9. haftasında deplasmanda Alibeyköy'ü 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son haftalardaki yükselişini Alibeyköy müsabakasına da taşıyan Altındağ Belediyespor, rakibini 3-1 mağlup etti. Altındağ temsilcisine galibiyet getiren golleri Bülent Kalecikli, Burhanettin Çakırefe ve Berkay Çakır kaydetti. Bu sonuçla son 3 haftada 3. galibiyetini alan mavi beyazlı takım, 8. sıraya yükseldi.

Alibeyköy karşısında kontrolü ilk dakikalardan itibaren elen alan mavi-beyazlılar, dakikalar 31'i gösterdiğinde Bülent Kalecikli'nin kullandığı kornerde ön direkte kalecinin topu elinden kaçırması sonucu 1-0 öne geçti. Futbolseverler ilk yarının bu skorla tamamlanacağını düşünürken, sahneye son haftaların formada ismi Burhanettin Çakırefe çıktı. Rakip ceza yayının birkaç metre gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçen Burhanettin, jeneriklik bir golle farkı 2'ye çıkardı.

Mavi-beyazlı takım, 75. dakikada yine bir yan top kazandı. Rakip ceza sahası içerisinde iyi yükselen Berkay Çakır, skor tabelasını 3-0'a taşıdı. Alibeyköyspor'a maçın sonlarına doğru bulduğu gol yetmedi ve Altındağ Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maç sonrası konuşan Kulüp Başkanı Muhittin Karık, mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi. Deplasmana 3 puan için gittiklerini vurgulayan Karık, futbolcularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Son 3 haftadır ligi galibiyetle tamamladıklarını hatırlatan Muhittin Karık, bu yükselişin devam etmesi için daha da çok çalışacaklarını aktardı.