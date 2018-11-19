Altındağ Belediyespor'dan lidere çelme

Lig'in 13. haftasında lider Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Altındağ Belediyespor, son haftalardaki yükselişine devam etti. TFF 3. Lig'in 13. haftasında lider Kızılcabölükspor'u ağırlayan Altındağ temsilcisi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Mavi-beyazlılara 3 puanı getiren gol kaptan Bülent Kalecikli'den geldi. Altındağ Belediyespor, böylece 13. hafta itibariyle play-off potasında yer aldı.

Mavi beyazlılar 1 attı 3 aldı

Maç öncesi soyunma odasında kenetlenerek galibiyet sözü veren mavi-beyazlılar, verdikleri sözü tuttu. Altındağ ekibi, Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça iyi başladı. 30. dakikada Burhanettin Çakırefe ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Altındağ Belediyespor'un bir topu da direkten döndü. Takım savunmasını başarıyla yapan mavi-beyazlılar, ilk yarıda rakibine pozisyon bile vermedi ve soyunma odasına 0 - 0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya da aynı konsantrasyon ve yüksek tempoyla başlayan Altındağ temsilcisi, kanatlardan etkili oldu. 63. dakikada kazanılan bir frikik sonrası topun başına Bülent Kalecikli geçti. Bülent'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş baraja çarptı ve kaleci kontrpiyede kaldı. Ağlarla buluşan top Altındağ Belediyespor'u 1 - 0 öne geçirdi. Skor üstünlüğünü ele alan mavi-beyazlılar, topu rakibine vermedi. Böylelikle 90 dakika Altındağ temsilcisinin 1 - 0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

“Başarıya inanan bir teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuz var”

Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Karık, alınan galibiyeti değerlendirdi. Ligin önemli takımlarından lider Kızılcabölükspor'u mağlup ettiklerinin altını çizen Karık, başarıya inanan bir teknik heyetle ve oyuncu grubuyla çalıştıklarını söyledi. Karık, takımlar arasındaki puan farkının çok az olduğuna dikkat çekerek son iki haftada aldıkları iki galibiyetle play-off potasına girdiklerini belirtti.