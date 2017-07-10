Altındağ’da mahalle camileri dönemini başlatan Belediye, son olarak Çamlık Mahallesi’nde Hacı Bektaş-ı Veli Camii’ni hizmete açtı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlık Mahallesi’ne okul da yapılacağının müjdesini vererek, “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultunda görev alanında olmasa da okul, cami ve spor tesisi yatırımı yapıyoruz. Altındağ fiziken ve zihnen kabuk değiştiriyor. Tarihe not düşüyoruz, Altındağ’daki bu hızlı değişime şahitlik yapıyoruz” dedi.

Altındağ Belediyesi, 10. mahalle camisi olan Hacı Bektaş-ı Veli Camii’ni Çamlık Mahallesi’nde hizmete açtı. Başkan Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğindeki açılış töreni ney dinletisiyle başladı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Başkan Tiryaki ve protokol üyeleri, Hacı Bektaş-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kıldı.

“Altındağ kabuk değiştiriyor”

Belediye olarak Altındağ’a üç cami daha kazandırmaya hazırlandıklarını vurgulayan Başkan Tiryaki, Altındağlıların 15 günde bir açılışa alıştığını vurgulayarak yatırımların bereketini ise bölge halkının dualarına bağladı. Açılışta caminin kurdelesini çocuklarla kesen Tiryaki duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çocuklar camilerin gölgesinde büyümeli. Altındağ’daki mahalle camilerinde çocuklarımızın gülüşlerini duymak bizi mutlu ediyor. Babalardan çocuklarını ve dedelerden torunlarını camilere götürmesini istiyoruz. Büyük Türk düşünürü ve ozanı, gönül insanı Hacı Bektaş-ı Veli’nin adını taşıyan bu camimiz de ümit ederim ki çocuklarımızla dolup taşar ve camimize gelen çocuklar vatanına, milletine bağlı, Hacı Bektaş-ı Veli’yi tanıyarak ülkemize hayırlı nesiller olarak yetişir. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultunda görev alanında olmasa da okul, cami ve spor tesisi yatırımı yapıyoruz. Altındağ fiziken ve zihnen kabuk değiştiriyor. Tarihe not düşüyoruz, Altındağ’daki bu hızlı değişime şahitlik yapıyoruz. Altındağ, 10 yıl öncesinde siyasilerin hiç uğramadığı bir ilçeydi. Kentsel dönüşüm sayesinde Ankara’nın hatta Türkiye’nin modern yüzü haline geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Ramazan ayında Altındağ’ı tercih ederek iki kez iftara geldi. Cumhurbaşkanımızın yatırımlarımızı takdirle karşılaması ve bizden övgü ile

bahsetmesi bizi onurlandırıyor, daha güzel işler yapmaya teşvik ediyor.”

“Mevlam 15 Temmuz’u bu ülkeye bir daha yaşatmasın”

Hacı Bektaş-ı Veli Camii’nin açılışında 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığını hatırlatan Veysel Tiryaki, “Altındağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna nasıl ev sahipliği yaptıysa Altındağ halkı da 15 Temmuz gecesi tankların, topların önüne gözünü kırpmadan atladı. Altındağ olarak 200’den fazla gazi, 12 şehit verdik. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız. Mevlam 15 Temmuz gecesini bir daha bu ülkeye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da açılışta yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş-ı Veli Camii’nin bölgeye hayırlar getirmesini diledi. Belediye başkanlarının sadece yollarla ve sokaklarla uğraşmaması gerektiğini ifade eden Erol Kaya, “Belediyeler eğitimle, kültürle, sosyal yatırımlarla, madde bağımlılığı sorunuyla da yakından ilgilenmeli. Bu konuda Altındağlı vatandaşların şanslı olduğunu düşünüyorum. Biz siyasetçilerin sesiyle değil icraatlarıyla konuşanlarını seviyoruz. Değerli Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki eserleriyle konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem sesiyle hem eserleriyle konuşuyor” diye konuştu.

Cami açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.